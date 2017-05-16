В СНБО назвали инициатора блокировки Яндекса в Украине

Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос.

"С этой стороны это предложение Службы безопасности Украины", - сказал Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Нацбанка.