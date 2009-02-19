Нардепы вызвали Огрызко на ковер

Верховная Рада заслушает 3 марта информацию министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО о «Решении Международного суда ООН по поводу острова Змеиный и относящихся к нему территорий».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 362 народных депутата из 440 зарегистрированных в зале.

Перед этим председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на заседании парламента, что Согласительный совет рекомендовал парламенту заслушать 3 марта информацию министра иностранных дел Украины В.ОГРЫЗКО о «Решении Международного суда ООН по поводу острова Змеиный и относящихся к нему территорий».