Нардепы вызвали Огрызко на ковер
11:42, 19 февраля 2009Политика
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Верховная Рада заслушает информацию министра
|Владимир Огрызко
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 362 народных депутата из 440 зарегистрированных в зале.
Перед этим председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на заседании парламента, что Согласительный совет рекомендовал парламенту заслушать 3 марта информацию министра иностранных дел Украины В.ОГРЫЗКО о «Решении Международного суда ООН по поводу острова Змеиный и относящихся к нему территорий».
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