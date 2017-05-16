ГПУ считает неприемлемым законопроект, который запрещает НАБУ расследовать ранее закрытые дела

В Генеральной прокуратуре Украины считают неприемлемым законопроект «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства» (№ 6220), который запретит Национальному антикоррупционному бюро Украины вести расследование ранее закрытых дел.

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Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, об этом говорится в письме заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской к председателю комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрею Кожемякину.

Как заявили в Генпрокуратуре, ведомство решило высказать свою позицию "в связи с отдельными инсинуациями о якобы посягательстве Генеральной прокуратуры Украины на независимость Национального антикоррупционного бюро Украины".

В ГПУ рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства», одобренный парламентом в первом чтении 13 апреля, и заявили, что предлагаемые данным проектом изменения в статью 214 УПК по своему содержанию концептуально неприемлемы.

Как сообщал УНИАН, ранее в НАБУ призвали парламентариев не поддерживать законопроект. Как отметили в ведомстве, принятие соответствующего законопроекта «может заблокировать расследование правоохранительных органов», в том числе Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«При условии принятия парламентом и вступления в силу упомянутого закона НАБУ будет вынуждено прекратить расследование всех эпизодов преступной деятельности, по которым существуют или будут вынесены в будущем постановления следователей любого из пока недореформованих правоохранительных органов о закрытии производств», - подчеркнули в НАБУ.

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Напомним, Верховная Рада 13 апреля приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства» (№ 6220).

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, дополнив его пунктами, предусматривающими автоматическое закрытие уголовных производств в случае существования не отмененного постановления следователя, прокурора об их закрытии. Также законопроект предусматривает, что в ЕРДР не вносятся сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, по которому принято решение о закрытии уголовного производства или существует приговор суда, вступивший в законную силу.