Украина должна стать членом ЕС, чтобы не быть поставщиком агропродукции и рабочей силы - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина должна стать членом Европейского Союза, чтобы не быть страной-поставщиком аграрной продукции и рабочей силы. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе.

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Министр подчеркнул, что после введения безвизового режима для граждан Украины в развитии отношений с Евросоюзом Украина на пути евроинтеграции останавливаться не собирается.

"Приятно, когда в кармане есть биометрический паспорт, и ты, конечно, пересекаешь границу, но сейчас должны работать над амбициозными идеями. Я считаю, что отнюдь не можем останавливаться. Можем, конечно, говорить себе, как хорошо мы сделали, что у нас есть достижения, но я считаю, что это не повод для того, чтобы праздновать. Это повод для того, чтобы двигаться дальше", - подчеркнул Климкин.

"Я считаю, как и все украинцы, что целью Украины должно быть вступление в Европейский Союз и вступление постепенное, конечно, всех преимуществ четырех свобод", - сказал Климкин.

По его убеждению, это должен быть четкий план, который Украина должна "согласовать с Европейским Союзом и понять, где нам будут помогать".

"Но логика должна быть амбициозной, четко сказать, что в перспективе мы видим эту амбициозную цель, а сейчас мы должны двигаться дальше. Если мы поставим себе менее амбициозную цель, мы навсегда поставим себя в ситуацию, когда мы будем заниматься отдельными вопросами. У нас должна быть конечная цель. Она, конечно, должна быть достигнута в результате четкого понимания, что для этого нужно сделать", - сказал Климкин.

По словам министра, "если мы не выполним сейчас европейские реформы, которые заложены в Соглашение об ассоциации, если мы не используем эти возможности, в конце концов, нас ожидает судьба страны, которая будет поставщиком аграрной продукции и рабочей силы. Или мы идем путем ассоциации, выполняя все необходимые реформы и идя по европейскому пути, или это другой путь. И я считаю, что мы должны выбрать европейский путь и Европейский Союз".

Как сообщил Климкин, на встрече "Группа друзей Украины в ЕС + Украина" сегодня в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС подтвердили, что готовы в развитии отношений с Украиной двигаться дальше. По его словам, в Евросоюзе понимают, что безвизовый режим и Соглашение об ассоциации являются важными достижениями, но "дальше есть путь, который ведет нас к более амбициозной цели".

Также он отметил, что поддержка Евросоюза остается фундаментальной для того, чтобы Украина могла состояться как европейское и демократическое государство.