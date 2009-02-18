Лавринович заявляет, что его кресло - предмет торга между БЮТ и КПУ

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что должность первого вице-спикера стала предметом торга между фракциями БЮТ и КПУ перед голосованием за кадровые вопросы.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«У людей проблемы, они никак не могут сторговаться, чтобы рассчитаться с коммунистами, которым мало льготных подходов по облэнерго, которые их спонсорам предоставляются, мало им должностей в исполнительной власти, им еще нужна эта должность», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ. По его мнению, “правительство вынуждено рассчитываться со своими ассоциированными участниками коалиции таким способом, поскольку без голосов фракции КПУ у них, очевидно, не выходит решение об изменении состава Кабмина”.

«Все это достаточно примитивно, просто, ясно и цинично» - отметил он. По его словам, все это делается перед возможным завтрашним голосованием за кадровые ротации в правительстве.

А.ЛАВРИНОВИЧ убежден, что фракция Партии регионов «не будет приветствовать такое предложение, поскольку она не поддерживает подходы, которые противоречат как предыдущим украинским решениям, так и решениям ПАСЕ”. “Если говорить о подходе политической толерантности, то он здесь не совпадает с теми подходами, которые демонстрируются фракцией БЮТ”, - добавил он.

На вопрос, возможно ли блокирование трибуны фракцией ПР в случае вынесения завтра данного вопроса на рассмотрение парламента, А.ЛАВРИНОВИЧ ответил, что “конкретных решений по этому вопросу не принималось”.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты Украины Ольга БОДНАР и Сергей ПОДГОРНЫЙ (фракция БЮТ) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект постановления “Об отзыве с должности первого заместителя председателя Верховной Рады Украины”.

17 февраля народные депутаты не смогли включить в повестку дня заседания парламента вопрос об отзыве А.ЛАВРИНОВИЧА с должности первого заместителя председателя Верховной Рады Украины. За внесение данного вопроса в повестку дня проголосовали 209 народных депутатов (при необходимых 226 – УНИАН) из 442 зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и Блока Литвина. “За” проголосовали почти в полном составе фракция БЮТ, КПУ и 32 народных депутата из фракции НУ-НС.