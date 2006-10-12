Мороз признал позицию Путина ”наиболее приемлемой”

Позиция Украины по Приднестровью будет «уважительной и сдержанной», сказал журналистам в Москве председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, отвечая на вопрос относительно обращения Приднестровья к России, Украине и Беларуси о признании результатов референдума от 17 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОРОЗ сказал, что формула, предложенная Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, - наиболее «общая и приемлемая».

По мнению А.МОРОЗА, существуют принципы международных отношений, которые нужно «уважать» и следует «заботиться о целостности государства, потому что отступление от этого принципа влечет за собой последствия, которые плохо прогнозируются».

«Надо уважать волю граждан и исходить из принципов международных», - сказал он.

Как известно, Украина заявила, что считает нелегитимным референдум о независимости Приднестровья и не признает его результаты.

22 сентября Президент РФ В.ПУТИН заявил, что референдум в Приднестровье был проведен, «теперь мы должны определиться с нашими, в том числе и европейскими партнерами, что мы ставим во главу угла международных дел - принцип территориальной целостности или так называемую политическую целесообразность. Наша позиция в том, что следует придерживаться принципов международного права, один из которых предусматривает принцип территориальной целостности государств. Но мы должны искать такие решения вопросов, которые бы удовлетворяли всех людей, которые проживают на той или другой территории, тем более в Европе».

Верховный совет Приднестровья 11 октября обратился к Государственной думе РФ, Верховной Раде Украины, Национальному собранию Беларуси и Межпарламентской ассамблее СНГ с просьбой признать Приднестровскую Молдавскую Республику суверенным независимым государством.