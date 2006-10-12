Рудьковский намазал свое место медом

Заявления на регистрацию кандидатом на должность Черниговского городского председателя подали уже 58 граждан. Об этом УНИАН сообщила председатель городской ТИК Ольга МОЗГОВАЯ.

«Заявления продолжают поступать в ТИК», - сказала она, добавив, что среди желающих стать городским председателем – студенты, безработные, почтальоны, повара-кондитеры и т.д. Комиссия зарегистрировала пока что трех кандидатов. «Они получили соответствующие удостоверения и начали предвыборную кампанию», - уточнила О.МОЗГОВАЯ. Еще троим претендентам комиссия отказала.

Такое огромное количество заявлений на участие в выборах местные политические обозреватели считают попыткой запутать избирателей, или же вообще создать условия, чтобы выборы Черниговского городского председателя не состоялись.

Как сообщалось ранее, избранный Черниговским городским председателем социалист Николай РУДЬКОВСКИЙ отдал преимущество работе в Верховной Раде Украины, а впоследствии был назначен министром транспорта и связи Украины.

Внеочередные выборы Черниговского городского председателя назначены на 26 ноября 2006 года.