Национальный цирк презентует номера, подготовленные для участия в Международном фестивале циркового искусства

20 февраля в 12.00 в здании Национального цирка Украины (г. Киев, пл. Победы, 2) состоится пресс-конференция, посвященная участию Национального цирка в Международном фестивале циркового искусства, который пройдет 3-8 марта в Ижевске (Россия. Удмуртия).

На пресс-конференции состоится презентация номеров, подготовленных Национальным цирком Украины для участия в Международном фестивале.

Свои номера покажут акробаты на баллонах (под руководством Олега РЫБЧЕНКО), воздушные гимнасты (под руководством Романа ТЕРЕЩЕНКО). Также присутствующие увидят номер «Экстрим» (под руководством Сергея Шадрина).

В пресс-конференции примут участие генеральный директор и художественный руководитель Национального цирка Украины, народный артист СССР и Украины Владимир ШЕВЧЕНКО, народная артистка Украины Людмила ШЕВЧЕНКО, заместитель министра культуры Владислав КОРНИЕНКО.

Участники пресс-конференции продемонстрируют присутствующим специальный приз фестиваля, учрежденный Национальным цирком Украины – бронзовую статуэтку «Гимнастка со львом», который достанется исполнителю, завоевавшему симпатии представителей украинской делегации.

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