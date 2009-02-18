За Черновецкого готовы проголосовать только 5,7% киевлян

Более 70% киевлян недовольны работой Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности мэра Киева, и только 5,7% готовы снова за него проголосовать.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса «Киев и киевская власть», проведенного Институтом Горшенина.

Согласно данным, переданным УНИАН, 70,8% киевлян оценивают роботу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности мэра Киева как плохую, отличной работу киевского мэра считают лишь 2,3%, хорошей - 4,8%, удовлетворительной - 18,5%. Не дали ответ - 3,6% опрошенных.

Если бы выборы мэра города Киева проходили сегодня, то за действующего городского председателя снова отдали бы свои голоса лишь 5,7% киевлян. В Институте Горшенина отмечают, что это самый низкий показатель среди всех претендентов на должность мэра столицы. Эксперты института обращают внимание, что среди электората нынешнего мэра «группа бабушек» (женщин в возрасте более 60 лет, которые считают себя малообеспеченным) составляет менее трети (соответственно 1,6% из 5,7%), и хотя остальные (4,1%) составляют преимущественно пенсионеры, однако лишь половина из них считает себя малообеспеченным.

Взять «продуктовую пайку» от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО накануне выборов, согласно опросу, готовы сегодня 26,6% киевлян, однако 22,3% из них, взяв ее, проголосовали бы за другого кандидата. 71,7% опрошенных вообще отказались бы брать «пайку».

За Виталия КЛИЧКО на выборах мэра сегодня готовы отдать голоса 16,3% киевлян, довольно высоким является рейтинг бывшего мэра Александра ОМЕЛЬЧЕНКО (11,2%), Виктора ПИЛИПИШИНА готовы поддержать 6,9%, проголосовать за Николая КАТЕРИНЧУКА сегодня в Киеве готовы 6,8%. За Александра ТУРЧИНОВА - 5,5%. 8,6% опрошенных отдали бы свои голоса за других кандидатов. Не определились за кого голосовать 23,3% респондентов, и довольно высок – 15,7% - процент тех, кто голосовал бы против всех.

Исследование проводилось методом телефонного опроса с 9 по 14 февраля 2009 года в городе Киеве. Согласно случайной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Киева, были опрошены 1000 респондентов, представляющих взрослое население в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст и пол респондента. Погрешность репрезентативности не превышает +/- 3,4%.