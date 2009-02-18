Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что “осетинский сценарий” в Крыму невозможен.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Я могу всех успокоить. На территории Украины, в том числе в Крыму, нет никаких оснований говорить о возможности повторения возникновения любого сценария, подобного агрессии, которая была в отношении грузинской Осетии", - сказал он.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заверил, что "на территории Крыма нет ни одной организации, которая могла бы быть движущей силой массовых беспорядков или террористических акций. Организация “Севастополь-Крым-Россия” насчитывает аж 12 членов. А о ней пишут все СМИ. Почему? Потому что за грязные деньги, в том числе от строительства объектов черноморского флота РФ, хорошо финансировалась вся так называемая организация и ее пиар".