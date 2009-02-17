Шеф СБУ никому не советует «готовиться к войне»

В.и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО утверждает, что оснований для массовых беспорядков в Украине нет.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Никаких оснований говорить сейчас о каких-то массовых беспорядках нет. Нет организации...", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Также он отметил, что СБУ не владеет информацией о такого рода сценариях. "Все, кто имеет другую информацию, прошу согласно закону подать заявление в СБУ. Я обещаю, что оно будет тщательным образом проверено, и этот гражданин будет проинформирован о результатах проверки", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом он добавил, что "СБУ никому не советует готовиться к войне". "Мы не только проверяем, мы контролируем, чтобы такие сценарии нигде не возникли", - подчеркнул руководитель Службы безопасности Украины.