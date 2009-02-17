Рада отправила Пинзеника в отставку
“За” проголосовали 238 нардепов
Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА».
Как передает корреспондент УНИАН, за это постановление проголосовали 238 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
За отставку проголосовали почти в полном составе фракции БЮТ, КПУ, Блока Литвина. Из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” за отставку проголосовали 37 народных депутатов, а из фракции Партии регионов – 1.
Как сообщал УНИАН, 12 февраля В.ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины.
Комментируя этот поступок, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Безусловно, вызовы мирового финансового кризиса не все чиновники переносят. Не все чиновники могут работать в экстремальных условиях. Не все чиновники могут адекватно реагировать на вызовы, и поэтому самые слабые оставляют свои боевые позиции, идут и занимаются другими делами».
По мнению экспертов, сейчас вероятными кандидатами на эту должность являются экс-министры финансов Игорь ЮШКО и Игорь МИТЮКОВ, экс-глава Национального банка Сергей ТИГИПКО, руководитель группы советников премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Виталий ГАЙДУК.