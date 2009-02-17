Рада отправила Пинзеника в отставку

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА».

Как передает корреспондент УНИАН, за это постановление проголосовали 238 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За отставку проголосовали почти в полном составе фракции БЮТ, КПУ, Блока Литвина. Из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” за отставку проголосовали 37 народных депутатов, а из фракции Партии регионов – 1.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля В.ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины.

Комментируя этот поступок, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Безусловно, вызовы мирового финансового кризиса не все чиновники переносят. Не все чиновники могут работать в экстремальных условиях. Не все чиновники могут адекватно реагировать на вызовы, и поэтому самые слабые оставляют свои боевые позиции, идут и занимаются другими делами».

По мнению экспертов, сейчас вероятными кандидатами на эту должность являются экс-министры финансов Игорь ЮШКО и Игорь МИТЮКОВ, экс-глава Национального банка Сергей ТИГИПКО, руководитель группы советников премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Виталий ГАЙДУК.