Киевляне пикетируют райгосадминистрации

Сегодня утром жители Киева пикетируют Шевченковскую и Дарницкую районные госадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, под лозунгами «Шевченковскому району – честную власть!», «Прочь коррупцию!» митингующие требуют отставки руководителя Шевченковского района столицы Виктора ПИЛИПИШИНА, а под лозунгом «Лифтам работать – Сташука гнать!» - отставки председателя Дарницкого района Виталия СТАШУКА.

По мнению киевлян, пришедших пикетировать райгосадминистрации, только это обеспечит ликвидацию коррупционных схем и обеспечит добросовестное выполнение районными должностными лицами их служебных обязанностей.

По данным городского колл-центра, именно из Шевченковского и Дарницкого районов поступает самое большое в столице количество жалоб на взяточничество и халатное отношение чиновников к выполнению своих обязанностей