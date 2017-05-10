ЕС через несколько дней объявит об отмене виз для украинцев - Могерини

Европейский Союз через несколько дней объявит об упрощении визового режима с Украиной. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявила верховный представитель ЕС по внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, сообщает DW.

Она также подчеркнула, что ЕС будет продолжать работу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Читайте такжеБезвиз для Украины утвердят 11 мая на уровне министров сельского хозяйства - журналист

Кроме того, Могерини подчеркнула, что ЕС никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

Как сообщал УНИАН ранее, комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) поддержал предоставление Украине безвизового режима. В частности, Комитет поддержал проект законодательного акта Европейского парламента и Совета ЕС о внесении поправок в список третьих стран, граждане которых, чтобы пересечь границу, должны получить визу, и тех, от которых это не требуется (Украина).

Решение еще должно быть утверждено Советом Евросоюза, заседание которого состоится 11 мая с последующим подписанием в Европейском парламенте президентами ЕП и Совета ЕС.