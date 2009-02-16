Кириленко думает, что ВР отпустит Пинзеника на все четыре стороны

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО прогнозирует, что Верховная Рада даст согласие на освобождение Виктора ПИНЗЕНИКА от должности министра финансов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что В.ПИНЗЕНИК подал заявление об отставке, и понятно, что он не собирается в дальнейшем работать.

Отвечая на вопрос, на чью поддержку рассчитывает коалиция, учитывая, что фракция Партии регионов голосовать за отставку В.ПИНЗЕНИКА не будет, лидер фракции БЮТ отметил, что это не трагедия, поскольку в Верховной Раде, кроме депутатов от Партии регионов, есть и депутаты от других политических сил.

И.КИРИЛЕНКО также отметил, что все другие кадровые вопросы и голосования по ним должны происходить исключительно пакетом.