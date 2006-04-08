Состоится IV съезд мусульман Украины, который проходит по инициативе Духовного управления мусульман Украины. На съезде будут присутствовать делегаты от всех регионов Украины, представители государства, дипломатического корпуса многих стран исламского мира и Европы. В рамках съезда также состоится выставка: “Исламская культура” (Президент-отель “Киевский”, ул. Госпитальная, 12, конгресс-холл). Телефоны: 465-18-78, 465-18-77.