IV съезд мусульман Украины
18:41, 08 апреля 2006Политика
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Состоится IV съезд мусульман Украины, который проходит по инициативе Духовного управления мусульман Украины. На съезде будут присутствовать делегаты от всех регионов Украины, представители государства, дипломатического корпуса многих стран исламского мира и Европы. В рамках съезда также состоится выставка: “Исламская культура” (Президент-отель “Киевский”, ул. Госпитальная, 12, конгресс-холл). Телефоны: 465-18-78, 465-18-77.
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