Яценюку интересно посмотреть декларации всех чиновников первой линии

Бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК предлагает всем высокопоставленным должностным лицам обнародовать свои декларации о доходах, чтобы действительно начать борьбу с коррупцией.

Об этом он заявил во время эфира на телеканале «Интер» вчера вечером.

«Было бы очень интересно, чтоб все высокопоставленные должностные лица украинские – первая линия – пусть покажут свои декларации», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он добавил, что сегодня складывается такая ситуация, когда почти все высокопоставленные должностные лица – «сироты, бедняки и бездомные люди». При этом, по его словам, эти лица «начинают обманывать всю страну и рассказывать, как они любят украинский народ».

«Но у меня возникает вопрос: откуда же они берут эти деньги? Это значит, что они у кого-то их взыскали, в том числе и украинского народа», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Поэтому, по его словам, надо наводить порядок, начиная с высоких ступеней власти. «Борьба с коррумпированной властью на самом верху – это приоритет номер один», - сказал А.ЯЦЕНЮК.