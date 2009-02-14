Януковичу не по вкусу «номера, которые откалывает Черновецкий»

Сегодняшняя ситуация в Киеве обусловлена во многом противостоянием между БЮТ и Киевским городским головой Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Об этом заявил вчера вечером в программе «Шустер live» на телеканале «Украина» лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «это противостояние ЧЕРНОВЕЦКОГО и БЮТ привело к тому, что сегодня огромное количество проблем накопилось».

Он подчеркнул, что «идет политическая борьба за столицу», и добавил, что эта борьба ведется «известной партией - БЮТ».

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, в этом году бюджет Киева недофинансирован на сумму около 8 млрд. грн., то есть на 30%. По его словам, сегодня не нужно делать «такие номера, которые откалывает ЧЕРНОВЕЦКИЙ» в Киеве, а следует решать проблемы недофинансирования бюджета.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что представители фракции Партии регионов в Киевском городском совете будут делать все для отмены «новшеств», принятых Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. По его словам, Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ нужно заниматься проблемами Киева «и поменьше самопиаром», и не «песни эти распевать, рассказывать людям, как он их любит, а заниматься конкретными реальными делами».

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, «Киеву нужно уделять внимание сейчас со стороны правительства, Президента и навести порядок».