Мертвые пчелы жужжат необоснованно

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает необоснованными последние обвинения заместителя главы Секретариата Президента Игоря ПУКШИНА в адрес МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Последние заявления Секретариата Президента меня удивляют: мертвые пчелы жужжат, и то регулярно. Причем гудят абсолютно необоснованно. Последнее заявление ПУКШИНА о том, что якобы я требую от работников ГАИ собирать больше штрафов для того, чтобы повысить зарплату в МВД, является абсолютной бессмыслицей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО и отметил: «Со всей ответственностью заявляю, что работники МВД не получают ни копейки штрафов, которые собираются с нарушителей правил дорожного движения. Подчеркиваю: госбюджет не предусматривает никакой оплаты действующим работникам МВД за эту работу».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО посоветовал И.ПУКШИНУ «хотя бы поинтересоваться темой перед тем, как садиться за серьезную пресс-конференцию с заглавием «Заместитель главы Секретариата Президента Украины» и нести это в эфир».

Министр выразил сожаление по поводу того, что, по его убеждению «…Президента в очередной раз подставляют такие горе-специалисты, которые в действительности, что очевидно, занимаются совершенно другими вопросами, не связанными с правоохранительной деятельностью, которую якобы призваны координировать».

Как сообщал УНИАН, 10 февраля пресс-служба главы государства проинформировала, что заместитель главы Секретариата Президента И.ПУКШИН выражает возмущение призывом министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО к подчиненным активизировать сбор штрафов на дорогах для наполнения бюджета МВД.

По словам И.ПУКШИНА, такой призыв прозвучал на коллегии МВД 6 февраля с участием первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА и руководителей центрального аппарата и территориальных управлений МВД.

«Министр внутренних дел, прогнозируя проблемы с госбюджетом, в частности выплатами зарплат работникам МВД, призвал подчиненных латать дыры в бюджете МВД за счет активизации сбора штрафов на дорогах. «Находите способы забирать наши деньги. На грани фола, но делайте. Там наши зарплаты» - такие слова позволил себе использовать ЛУЦЕНКО», - утверждает И.ПУКШИН. При этом заместитель главы Секретариата Президента отметил, что такие высказывания могут вызвать общественное возмущение.