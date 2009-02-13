Пинзеник заслужил уважение Криля

Лидер «Единого Центра» Игорь КРИЛЬ считает, что действия Виктора ПИНЗЕНИКА, который подал в отставку с должности министра финансов, заслуживают уважения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Единый Центр».

«Действия Виктора ПИНЗЕНИКА можно коротко охарактеризовать так: сказал правду и ушел. Человек, который говорит правду о тяжелом состоянии дел в государстве, заслуживает лишь уважения. Жаль, что он не нашел в себе сил сделать это раньше, когда в 2008 году инфляция подмывала основы украинской экономики», - заявил И.КРИЛЬ.

Политик подчеркнул, что «во время кризиса популизма не должно быть. Должны быть реальные шаги, на основе анализа реальной ситуации должны быть реальные экономические прогнозы”.

Как подчеркнул И.КРИЛЬ, «если бы у нас был сбалансирован бюджет, то нам не нужно было бы брать 5 млрд. иностранного кредита”. “Этим шагом ТИМОШЕНКО сама подтвердила, что ее бюджет популистский и нереальный, и что докладная ПИНЗЕНИКА, которую он написал еще в начале января, содержит правдивые данные. Но поскольку его не захотели услышать, другого выхода, как уйти, у него не было», - считает народный депутат.

И.КРИЛЬ выразил удивление, что в такой ситуации правительство занимается не экономикой, а “кадровой суматохой”.

«Страна в экономическом кризисе, а команда премьера заявляет, что нужно заменить министров обороны, культуры, юстиции. Вот такая кадровая политика правительства. Она построена на неправде. Единственным критерием, который учитывается в формировании Кабмина, является личная лояльность к ТИМОШЕНКО. О профессиональной пригодности речь не идет», - отметил лидер “Единого Центра”.

«Отставка одного или нескольких министров, как и правительства в целом, ни к чему не приведет, - считает И.КРИЛЬ. - Ведь мы пытаемся решить старые проблемы по старым правилам. Нужно менять правила деятельности власти, нужны новые правила выборов этой власти, нужна перезагрузка политической элиты на основе этих новых правил. Только тогда решится политический кризис, а затем – и экономический».