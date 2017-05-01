"Беспрецендентный процесс": Луценко заверил, что в суде над Януковичем будут соблюдены все его права

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что на процессе против экс-президента Украины Виктора Януковича будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством.

Об этом говорится в обращении генпрокурора относительно начала судебного процесса "Украина против Януковича", размещенном на сайте ГПУ.

«4 мая начнется беспрецедентный для Украины судебный процесс", - напомнил Луценко и отметил, что Генеральная прокуратура от имени государства будет обвинять бывшего президента в государственной измене.

"Это процесс не только о гражданине Януковиче. Это процесс также о его кремлевских хозяевах, которые использовали как фиговый листок подписанный Януковичем документ для того, чтобы оккупировать украинский Крым, залить кровью украинский Донбасс, попытаться поставить на колени наше государство", - подчеркнул генпрокурор.

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Он отметил, что этот суд "в корне будет отличаться от политических судилищ времен Януковича".

"Я уверен, что на этом процессе будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством", - добавил Луценко.

Он выразил уверенность, что "будущее судебное решение очень важно не только с точки зрения самой справедливости, но и как знак предупреждения всем тем, кто в будущем осмелится встать на путь государственной измены".

В то же время, отметил Луценко, украинские прокуроры на этом процессе будут представлять не только государство Украина, ведь они "будут выступать от имени тысяч убитых, десятков тысяч раненых, миллионов беженцев из украинского Крыма и Донбасса".

"Это не будет процесс мести, потому что мы нуждаемся в справедливости. И пусть торжествует закон", - подчеркнул глава прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Януковича.

Судебное заседание назначено на 10.00. Автоматизированная система распределения дел уже определила коллегию судей, председательствующим в которой будет председатель суда Владислав Девятко. Заседание суда будет проходить в открытом режиме.

*** 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

20 января 2017 года Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу о госизмене Януковича.

14 марта Луценко заявил, что Печерский райсуд Киева не может рассматривать обвинительный акт в государственной измене в отношении Януковича, поскольку все его судьи участвовали в рассмотрении тех или иных вопросов в рамках досудебного следствия по этому делу.