Луценко называет прокурора Кулика эффективным работником

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко называет военного прокурора сил АТО Константина Кулика, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении, эффективным работником прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на брифинге.

«Пока вина человека не установлена - он является чистым. То же касается и Кулика», - заявил генпрокурор.

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«Да, я знаю, что НАБУ обвиняет его в незаконном обогащении, что сейчас проходит суд. Если суд установит (его вину - УНИАН), Кулик будет уволен из органов и понесет наказание, но с моей точки зрения, он эффективный работник прокуратуры, что доказал сегодняшний результат», - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, Луценко сегодня, 28 апреля, похвалил Кулика, который на посту военного прокурора возглавлял следствие по делу о конфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В то же время, согласно информации на сайте Генпрокуратуры, Кулик 14 апреля был назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.