Если бы это были наличные, то весили бы 15 тонн: Луценко сообщил о завершении перечисления денег Януковича

Государственный банк АО «Ощадбанк» завершил перечисление в государственный бюджет Украины 1,5 млрд долларов США, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Читайте такжеРемонт больниц и восстановления дорог: Гройсман рассказал, на что пойдут конфискованные деньги Януковича

«Перечисления конфискованных Генпрокуратурой в преступной группировке 1,5 млрд долл. завершено! Выполнили эту операцию через компьютеры хорошие работницы «Ощада», - написал он и добавил: «Если бы это была наличка в 100 долларовых купюрах - это была бы масса весом в 15 тонн».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.

В связи с этим руководство «Ощадбанка» приступило к выполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляли эти средства на государственные счета.

Как заявил президент Украины Петр Порошенко, конфискованные средства пойдут в первую очередь на укрепление украинской армии.