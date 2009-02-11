Украина не обращалась к Австрии с просьбой дать кредит

Вице-канцлер, министр финансов Австрии Йозеф ПРЁЛЛЬ заявляет, что Украина пока не обращалась к Австрии с просьбой о выделении кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Й.ПРЁЛЛЬ сообщил сегодня журналистам после завершения переговоров с вице-премьер-министром Украины Григорием НЕМЫРЕЙ сегодня в Киеве.

«Вопрос о предоставлении Украине помощи для стабилизации финансовой ситуации не обсуждался», - сказал Й.ПРЁЛЛЬ.

В то же время, министр финансов Австрии подчеркнул, что Австрия четко придерживается всех директив и рекомендаций Международного валютного фонда при выделении третьим странам кредитных ресурсов. «Первую роль в этом играет, конечно, Международный валютный фонд, и мы обязаны придерживаться тех критериев и директив, которые разработаны МВФ», - пояснил он.

Й.ПРЁЛЛЬ считает, что ведение переговоров Украины о выделении кредитов на двухсторонней основе является правильным шагом. «К примеру, как в случае с Латвией, где Международный валютный фонд сотрудничает с такими странами, как Швеция, Финляндия по предоставлению таких совместных кредитов», - отметил он.

Министр финансов Австрии также отметил, что для продолжения кредитования со стороны МВФ Украина обязана выполнить все рекомендации фонда, касающиеся социальных выплат и пенсий, а также уровня дефицита бюджета и цен на энергоносители. «Второй шаг – это необходимость после этого согласования с Международным валютным фондом о возможности выделения помощи другим отдельным странам. Но однозначно, что первую скрипку в этом играет Международный валютный фонд, и мы должны придерживаться тех критериев МВФ. Эти критерии являются очень суровыми, и порядок наших действий следующий: сначала согласование с МВФ, а потом, возможно, и помощь на двухсторонней основе», - подчеркнул он.