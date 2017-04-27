Насиров не показал журналистам электронный браслет: он в интимной зоне

Отстраненный председатель ГФС Роман Насиров уверяет, что носит электронный браслет, однако отказался показывать его журналистам. Об этом он заявил в ходе судебного заседания в четверг, передает "Украинская правда".

Читайте такжеСуд по делу об избрании меры пресечения для Насирова перенес заседание на утро

На вопрос журналистов, есть ли на нем электронный браслет, он сказал: "Думаете, нет? Если бы не было, уже бы приехала полиция", - сказал он.

В то же время, когда журналисты начали просить Насирова показать электронный браслет, отстраненный председатель ГФС отказался это делать. "Вбейте в интернете, он состоит из двух частей. Извиняюсь, не буду показывать, он в интимной зоне", - сказал Насиров.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.

САП считает, что основания для избрания Насирову меры пресечения остались без изменений, поэтому просит суд продлить действующую меру пресечения сроком на 60 суток.