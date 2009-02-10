Тимошенко говорит, что директив с «нулевым вариантом» в глаза не видела

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отрицает возможность подписания кредитного соглашения с Россией на условиях «нулевого варианта».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на брифинге, комментируя обнародованное Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО техническое задание для правительственной делегации на переговорах с Россией о выделении кредита.

«Я в глаза не видела технического задания. Там нет подписи премьер-министра. Я не знаю, откуда взялись эти ксерокопии, и я никогда в жизни не сделаю ни одного шага, направленного на ратификацию «нулевых соглашений», на какие-либо другие вещи, или на потерю для Украины газотранспортной системы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство будет проводить переговоры со всеми странами, которые могут предоставить Украине кредитные ресурсы для покрытия дефицита бюджета. По ее словам, речь пойдет о долгосрочных кредитных соглашениях на рыночных условиях.

«Меня удивляет, что для дискредитации правительства сейчас развернута такая кампания», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о недопустимости предоставление согласия Украины на «нулевой вариант» ради получения российского кредита.

"Меня возмущает тот факт, что в рамках этих консультаций (о предоставлении Россией кредита Украине – УНИАН) без санкции главы государства, парламента рассматривается вопрос относительно решения о "нулевом варианте", - сказал В.ЮЩЕНКО.

В этот момент премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прервала выступление В.ЮЩЕНКО. Она сказала: «Это не соответствует действительности».

В ответ на это замечание В.ЮЩЕНКО попросил главу Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГУ принести директивы, которые премьер-министр Украины выдала двум заместителям руководителей Министерства иностранных дел и Министерства финансов Украины. После этого В.ЮЩЕНКО процитировал техническое задание на заграничную командировку в Российскую Федерацию. "Одиннадцатый пункт – перспективы ратификации соглашения о "нулевом варианте", - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что речь идет об отказе Украины от имущественных прав на объекты бывшего Советского Союза.

Справка УНИАН. На минувшей неделе СМИ сообщили, что правительство Украины пытается получить от РФ кредит на сумму 5 млрд. дол.

7 февраля с.г. газета "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в первом раунде переговоров о предоставлении Украине этого кредита, который состоялся в Москве 6 февраля, от украинской стороны приняли участие заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также ряд представителей Министерства иностранных дел и Национального банка.

Как сообщил источник «ЗН» в украинской делегации, во время встречи с министром РФ Алексеем КУДРИНЫМ был выдвинут целый ряд дополнительных условий получения Украиной кредита. В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о распределении имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР); решение Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за границей; решение спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признание Украиной государственными долгами долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

Между тем, предварительные финансовые условия возможной ссуды пока еще держат в секрете до утверждения сторонами.

Вечером 7 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила информацию о переговорах о выделении Россией кредита для Украины.

9 февраля Минфин РФ сообщил, что Украина просила у России кредит в 5 млрд. дол., но официальное обращение пока не поступало.