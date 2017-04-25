Проведение в Ялте "экономического форума" не поможет оккупантам с инвестициями - ЕС

В Европейском Союзе подчеркивают, что незаконное проведение в оккупированном Крыму международного экономического форума, который проходил в Ялте 20-22 апреля, не приведет к привлечению иностранных инвестиций, потому что к Крыму и Севастополю применены санкции.

Так собственному корреспонденту УНИАН прокомментировал мероприятие представитель Европейской комиссии.

Он напомнил, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и будет продолжать осуществлять свою политику непризнания.

"Ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя действуют, в том числе запрет на инвестиции и запрет на поставки туристических услуг. Экспорт новых ключевых товаров в Крым и Севастополь для определенных секторов также запрещен. Такие поездки в Крым и Севастополь являются незаконными в соответствии с законодательством Украины, и ЕС неоднократно выражал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал представитель ЕК.

Читайте такжеМогерини - Лаврову: давайте не будем делать вид, что у нас ничего с 2014 года не изменилось в худшую сторону

Как известно, последний раз ЕС подтвердил политику непризнания в Декларации высокого представителя от имени ЕС 17 марта этого года в связи с годовщиной незаконной аннексии.

Ранее сообщалось, что для участия в так называемом «форуме» на территорию оккупированного Россией Крыма прибыли, в частности, бизнесмены и политики из Италии, Великобритании, Франции, Германии, Греции, Турции, Кипра, Австрии и Румынии (депутат Европейского парламента).

В этой связи Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации.