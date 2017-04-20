МИД Украины отреагировал на проведение оккупантами в Крыму "экономического форума"

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с проведением в оккупированном Крыму так называемого «Ялтинского международного экономического форума».

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

"Министерством иностранных дел Украины нотой выражен решительный протест Российской Федерации в связи с проведением 20-22 апреля 2017 года так называемого «Ялтинского международного экономического форума» на временно оккупированной Российской Федерацией территории украинской Автономной Республики Крым и г. Севастополь", - подчеркнули в МИД.

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В связи с этим дипломаты в очередной раз подчеркнули, что проведение упомянутого мероприятия является грубым нарушением Российской Федерацией государственного суверенитета Украины, законодательства Украины, общепризнанных норм международного права, в том числе Устава ООН, Резолюций Генеральной ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» A/Res/68/262 от 27 марта 2014 года и «Положения с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь» A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года, а также других многосторонних международных договоров, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация.

"В этом контексте высказано категорическое требование относительно принятия российской стороной безотлагательных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории", - подытожили в МИД.

Ранее СМИ сообщали, что на территорию оккупированного Россией Крыма приехал ряд пророссийских бизнесменов, политиков и общественных деятелей из Европы, которые примут участие в так называемом "Ялтинском международном экономическом форуме".