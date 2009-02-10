Ющенко: я не занимался вашим вонючим газом…

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в очередной раз отрицает свою причастность к компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве, выступая на заседании СНБО.

«Меня обвиняют в том, что я имею какое-то отношение к «РосУкрЭнерго». Я не хочу этого, мне это надоело слушать. Я не занимался вашим вонючим газом… Имею честь об этом уже не один раз говорить», - сказал Президент.