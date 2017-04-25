Генсек НАТО Столтенберг подтвердил неизменную поддержку Альянсом суверенитета Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина и в дальнейшем остается в повестке дня Альянса.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Камбина, об этом Столтенберг заявил во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе в рамках ее визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

По его словам, трагический инцидент, который случился на востоке Украины с членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, продемонстрировал ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе.

В этом контексте союзники в очередной раз призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Они также подтвердили свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Также вице-премьер-министр приняла участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, во время которого речь шла об основных приоритетах Годовой национальной программы сотрудничества Украины с НАТО на 2107 год (ГНП).

Читайте также"Танки на границе и политика конфликта": росСМИ превратили интервью со Столтенбергом в "страшилку"

«Украина - на пути укрепления обороноспособности государства, приведения армии в соответствие со стандартами НАТО, но мы все понимаем, что, помимо технических и административных стандартов, есть еще и «главный» стандарт НАТО, который должен быть внедрен украинцами, - это изменение сознания», – отметила вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что нынешняя ГНП была разработана с помощью рекомендаций союзников и активного привлечения гражданского общества. Отдельно она поделилась ожиданиями украинской стороны от запланированной на 25 мая встречи глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Во время заседания Комиссии Украина-НАТО союзники подтвердили, что в течение текущего года состоится визит в Украину членов Североатлантического совета.