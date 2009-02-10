Литвин понял, что призывы «давайте жить дружно» не сработают

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден в невозможности примирения политических лидеров в Украине до президентских выборов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

«Я сделал ударение на том, что примирить и консолидировать основных политических игроков в Украине до президентских выборов невозможно и нереально», - сказал В.ЛИТВИН. «Я стою на том, что призывы «давайте жить дружно» не сработают», - добавил он.

По убеждению спикера украинского парламента, сейчас нужно четко очертить принципы политического поведения, которые должны быть продиктованы ответственностью за борьбу с кризисом. При этом В.ЛИТВИН отметил, что экономическая ситуация в Украине намного хуже, чем в Европе, и ответственность за это, по его словам, полностью лежит на украинских руководителях.

Кроме того, по мнению В.ЛИТВИНА, нужно очертить четкий план действий и сосредоточить усилия на его реализации. «Это будут далеко непростые действия. Должно быть осознание, что каждый политик, каждая политическая сила обречена на потерю части своего рейтинга», - сказал он.

Председатель ВР также подчеркнул необходимость общего понимания и общих действий украинских политиков с целью прогнозированного и штатного проведения выборов Президента Украины без очередных политических кризисов.

«В нынешней ситуации ответственность ложится на ВР. Мы должны осознанно действовать», - сказал В.ЛИТВИН.