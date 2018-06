Медведев выходит из тени Путина?

Последние шаги Медведева направлены на его отмежевание от премьер-министра и его экономической политики

Серией осторожных шагов и тонких заявлений российский президент Дмитрий Медведев начал избавляться от имиджа послушного приятеля своего влиятельного предшественника премьер-министра Владимира Путина. Это вызвало предположения о том, что их партнерство ослабевает под ударами усиливающегося экономического кризиса.

Путин по-прежнему является доминирующей фигурой, и никаких видимых признаков разногласий между двумя этими людьми нет. Но попытки Медведева создать образ независимого руководителя внесли новый элемент неопределенности в обстановку на вершине авторитарной системы, построенной Путиным. И происходит это в момент, когда система эта впервые подвергается испытанию серьезнейшим экономическим спадом.

Пришедший к власти восемь месяцев назад Медведев считался политическим легковесом, очень обязанным Путину, который поставил его на президентский пост, поскольку сам был вынужден уйти в соответствии с конституционными ограничениями. Давний помощник Путина, не имеющий собственной базы поддержки, Медведев заявлял о себе как о человеке, больше чем Путин заинтересованном в правовых реформах. Однако он обещал сохранить преемственность и назначил своего патрона руководить правительством в качестве премьер-министра.

Однако в последние недели Медведев удивил многих наблюдателей своими действиями, которые, похоже, нацелены на то, чтобы дистанцироваться от Путина и его методов руководства экономикой. Он открыто подверг критике правительство за его действия в ответ на кризис, он встретился с редактором оппозиционной газеты, а также приказал внести изменения в поддержанный спецслужбами законопроект, который мог облегчить судебное преследование критиков власти по обвинению в государственной измене.

Советник Медведева, говоривший на условиях анонимности из-за щекотливости проблемы, заявил, что президент лоялен Путину, и что два руководителя по-прежнему работают в тесной увязке. Но он добавил, что соперничающие группировки вокруг них ссорятся по различным вопросам, включая проблемы экономической политики. Влияние Медведева по-прежнему ограничено, признал этот советник, но оно растет, поскольку президент находит пути для самоутверждения, не обижая при этом Путина и старую гвардию.

Один из признаков растущей напряженности в этих взаимоотношениях отметил недавно и другой российский представитель, также говоривший на условиях анонимности. Он сказал, что Путин и Медведев решили недавно вести протокол своих встреч, поскольку во время предыдущих совещаний порой возникало "недопонимание". "Это очень плохой знак", - сказал данный представитель, отметивший, что раскол в руководстве способен привести к дестабилизации власти.

Замешательство в высших эшелонах Кремля могло стать одной из причин довольно противоречивых сигналов, которые посылает Москва по поводу своего стремления к улучшению отношений с Соединенными Штатами. И Путин, и Медведев с оптимизмом говорят об администрации Обамы, однако многое свидетельствует о том, что на недавнее решение Киргизии закрыть американскую военно-воздушную базу свое влияние оказала Россия.

Действуя в соответствии с протоколом, президент Обама пока что разговаривал по телефону только с Медведевым. Два руководителя должны провести двусторонние переговоры во время апрельского экономического саммита в Лондоне, и это, по мнению ряда аналитиков, может повысить авторитет Медведева.

Контролируемые Кремлем средства массовой информации создают образ единства в российском руководстве. Так, в прошлом месяце государственное телевидение показало, как Путин и Медведев вместе пьют чай во время катания на лыжах неподалеку от черноморского курортного города Сочи.

Но в появившихся недавно публикациях The New Times и русского издания Newsweek рассказывается о расколе в Кремле из-за подавления властями протестов в дальневосточном городе Владивостоке, которые возникли по причине повышения таможенных пошлин на импортные автомашины. The New Times сообщал, что Путин хотел уволить местного руководителя за утрату контроля над ситуацией, но Медведев выступил против, и чиновник свое место сохранил.

21 декабря через всю страну во Владивосток для подавления демонстрации были переброшены отряды милиции особого назначения. По словам официальных представителей, это было сделано из-за боязни того, что выступающие против повышения пошлин местные власти откажутся разгонять демонстрантов.

Примерно через неделю Медведев мягко выразил свое неудовлетворение тем, как кабинет Путина действует в условиях экономического кризиса. Он назвал ответные действия правительства "не идеальными". 11 января Медведев заявил, что правительство слишком медлительно реагирует на кризис, что привело к сотням тысяч увольнений и росту цен.

"Многие вещи осуществляются неоправданно медленно", - сказал он на встрече с руководителями бизнеса. Медведев пожаловался, что те меры, о которых правительство заявило в октябре, реализованы всего на 30 процентов. Представитель Путина ответил на это, что правительство "уделяет большое внимание" звучащей в его адрес критике.

"У нас хорошие, товарищеские отношения, но это не значит, что президент должен закрывать глаза на проблемы, которые существуют, - сказал Медведев на прошлой неделе в телеинтервью о своих взаимоотношениях с Путиным, - поэтому во время встреч с правительством, с министрами, конечно, я обращаю внимание на те недостатки, которые существуют, это нормально абсолютно".

Своим высказыванием Медведев подчеркнул ответственность премьер-министра за состояние экономики. Сегодня Кремль готовится к усилению недовольства в обществе, вызванного самой серьезной за десять лет рецессией и окончанием длительного нефтяного бума, обеспечивавшего стабильность правления Путина.

По словам ряда аналитиков, Медведев подал российской элите сигнал о том, что теперь можно критиковать правительство за его действия в условиях кризиса, а также дал понять, что Путин может стать козлом отпущения, а сам он является возможным альтернативным лидером.

"Он пытается сохранить свой собственный имидж, потому что чувствует, что имидж Путина в предстоящие месяцы пострадает, - говорит политолог из московской аналитической группы `Меркатор` Дмитрий Орешкин, - и это не последний шаг. Никто не знает, как далеко это зайдет".

В конце января Медведев приказал отозвать и переработать законопроект о государственной измене, представленный кабинетом Путина. Правозащитники осудили данный документ, назвав его откатом к сталинским временам. По их словам, формулировки этого закона настолько расплывчаты, что он дает милиции возможность обвинить любого критика власти в измене, а любого работающего в иностранной организации человека шпионом.

О решении пересмотреть проект закона сообщил влиятельный помощник президента Владислав Сурков, который работал у Путина, и который сейчас, по крайней мере, номинально, подчиняется Медведеву. Сурков, давно уже утверждающий, что Россия строит так называемую "суверенную демократию", недавно убедил одну из основных демократических оппозиционных партий перейти на сторону Кремля и стать выразителем интересов тех, кто выступает за либерализацию.

Один из лидеров новой партии "Правое дело" Леонид Гозман сказал, что считает такие шаги попыткой Медведева создать свою собственную базу поддержки. Вместе с тем, он отметил, что не видит серьезных различий между политикой Медведева и политикой Путина.

"Они делают одно и то же, они говорят одни и те же слова", - сказал Гозман.

Но спустя два дня после распоряжения об отзыве законопроекта Медведев снова проявил самостоятельность, встретившись с бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым и с редактором независимой "Новой газеты". На встрече он выразил свои соболезнования в связи с наглым убийством журналистки-стажера и известного адвоката-правозащитника.

Такой жест стал резким контрастом на фоне равнодушного отношения Кремля к убийству в 2006 году другой журналистки из "Новой газеты", известного автора репортерских расследований Анны Политковской, о работе которой Путин в то время отозвался крайне пренебрежительно, назвав ее "крайне незначительной".

Во время часовой встречи с Горбачевым и редактором газеты Медведев подчеркнул ценность голосов инакомыслия в СМИ. Он поддержал идею создания исследовательского центра в память о жертвах сталинских чисток, а также предложил наказывать за экономические преступления штрафами, а не тюремными сроками.

В отличие от него, Путин называет оппозиционных журналистов врагами государства. Он утвердил методическое пособие для учителей, в котором Сталин назван "эффективным менеджером", а также использовал финансовые преступления выступавших против него богатых магнатов для их ареста и заключения в тюрьму.

"Я почувствовал, что он говорил искренне", - заявил после встречи с Медведевым редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. По словам Муратова, президент сказал ему, что он волен рассказывать об их беседе на любом форуме и в любом виде.

Однако обстоятельства проведения встречи также говорят о том, что возможности у Медведева ограничены. Встреча была спланирована в последнюю минуту, и провели ее спустя 10 дней после убийств в тот момент, когда Путин был за границей.

Государственное телевидение о ней не сообщало, и даже на сайте самого президента нет никаких упоминаний о содержании этой беседы.

Филипп П. Пен, The Washington Post

Перевод ИноСМИ