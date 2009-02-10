Тимошенко: кажется, что Норвегия – одна из самых стабильных стран

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает полезным опыт Норвегии в государственном строительстве для продолжения совершенствования Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчера во время встречи в Киеве с руководителем парламента Норвегии Торбьëрном ЯГЛАНДОМ.

«Мы восхищены вашей политической стабильностью. Нам кажется, что Норвегия – одна из самых стабильных стран, и Украине нужно этот опыт перенять. Я действительно хотела бы обсудить опыт государственного устройства Норвегии – где те точки стабильности, которые могут быть для Украины очень важны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что в 2004 году в Украине был начат процесс реформирования Конституции. «Мы сделали ее более парламентской, и сейчас нам нужно продолжать совершенствовать Конституцию. Сегодня и парламент, и общество в этом едины», - добавила она.

В свою очередь, глава парламента Норвегии отметил, что рассматривает сегодняшнюю встречу в Ю.ТИМОШЕНКО «как огромную честь встретиться с таким выдающимся европейским лидером».

Т.ЯГЛАНД сообщил, что в последний раз он посещал украинскую столицу в 2000 году, когда возглавлял Министерство иностранных дел Норвегии. «С тех пор очень много всего произошло и изменилось в лучшую сторону», - считает он.

Глава парламента Норвегии напомнил, что основа украинско-норвежских отношений была заложена еще в те времена, «когда викинги плавали по Днепру». «У нас есть много общих интересов, в частности в области энергетики, но есть и другие общие черты – и вы, и мы являемся соседями России», - отметил Т.ЯГЛАНД.