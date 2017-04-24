Подрыв автомобиля ОБСЕ на Донбассе квалифицировали как теракт

Подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированной Луганской области квалифицировали как теракт. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

«По указанному факту Управлением Службы безопасности Украины в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров отдела прокуратуры области. Ход расследования уголовного производства по факту террористического акта находится на контроле прокурора области», - говорится в сообщении.

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Санкция ч.3 ст.258 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненные - наблюдатели из Германии и Чехии.