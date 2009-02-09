Петевка про арифметику от Тимошенко: одолжить 5 млрд., подарить - 12

Условия получения Украиной пятимиллиардного кредита от Российской Федерации должны быть обнародованы и рассмотрены Верховной Радой и Советом национальной безопасности и обороны Украины, считает народный депутат, член Президиума партии "Единый центр" Василий ПЕТЁВКА.

«Арифметика от Юлии ТИМОШЕНКО выглядит так: взять в долг 5 млрд., при этом подарив 12 млрд.», - прокомментировал депутат условия кредита, который премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО собирается получить в России.

«Российская власть уже выдвинула ряд условий предоставления кредита. Выполнение только одного из них - ратификация соглашения о "нулевом варианте", по которому Украина отказывается от претензий на какую-либо собственность СССР, ведет к тому, что наше государство потеряет по меньшей мере 12 млрд. долларов», - считает народный депутат.

Политик отмечает, что в России достаточно сложное финансовое положение, чтобы кредитовать другие государства. Так, в России дефицит бюджета в 2009 году может составить 40-70 млрд. долларов, и большинство экспертов прогнозируют для этой страны отрицательный показатель ВВП. Поэтому, очевидно, что кредит Украине мог быть предоставлен только на очень выгодных условиях для России, считает В.ПЕТЁВКА.

По его мнению, «чтобы отдать кредит, правительство может устроить для России приватизацию за бесценок украинских стратегических предприятий, в частности, «Укртелекома», Одесского припортового завода или облэнерго. Также необнародованным условием предоставления кредита может быть частичный контроль России над украинской ГТС».

Депутат убежден, что условия предоставления Россией кредита должны быть обнародованы и рассмотрены Верховной Радой Украины и СНБО. «Мы уже имели опыт «секретных» газовых договоренностей Ю.ТИМОШЕНКО, после которых Украина попала в десятилетнюю газовую кабалу к России. Еще одних таких «договоренностей» украинская экономика не выдержит», - считает В.ПЕТЁВКА.

Справка УНИАН. По информации СМИ, правительство Украины пытается получить от РФ кредит на сумму 5 млрд. дол.

7 февраля с.г. газета "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что российская сторона выдвинула ряд дополнительных условий получения Украиной пятимиллиардного кредита от Российской Федерации, окончательное согласование условий которого должно состояться через неделю в Москве.

По данным издания, в первом раунде переговоров о предоставлении Украине этого кредита, который состоялся в Москве в пятницу, 6 февраля, от украинской стороны приняли участие заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также ряд представителей Министерства иностранных дел и Национального банка.

Как сообщил источник «ЗН» в украинской делегации, в ходе встречи с министром РФ Алексеем КУДРИНЫМ был выдвинут целый ряд дополнительных условий получения Украиной кредита. В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР); решения Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решения спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признания Украиной в качестве государственного долга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

При этом предварительные финансовые условия возможного займа пока держатся в секрете до утверждения сторонами.