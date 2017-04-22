Дело Мартыненко: экс-нардеп обещает не убегать и не просить политического убежища

Бывший народный депутат Николай Мартыненко утверждает, что не будет просить политического убежища. Об этом Мартыненко заявил в зале суда, пишет «УП».

Также Мартыненко отметил, что не собирается бежать из страны.

"Не дождетесь, я не буду просить политического убежища - в отличие от ваших руководителей (главы НАБУ Артема Сытника - ред.), в частности господина Сакварелидзе, с которым у вашего руководства хорошие отношения", - заявил он.

Также экс-нардеп пообещал, что не будет влиять на депутатов "НФ" и министра юстиции Павла Петренко.

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"Я обещаю на них не влиять. В подозрении указано, что 5 народных депутатов были моими помощниками, скажу больше - я ими горжусь", - заявил экс-нардеп.

Как сообщал УНИАН ранее, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Мартыненко в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Мартыненко сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. В САП заявили, что будут просить суд избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.