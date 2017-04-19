Иск Украины против России: опубликован полный текст решения суда ООН

Временные меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации(CERD).

Суд ООН указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать применять ограничения на возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За данное решение проголосовали 13 судей, против - трое.

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Единодушно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Суд ООН решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

Также единогласно было принято решение о том, чтобы обе стороны воздержались от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор в Суде или сделают его более сложным для решения.

Кроме того, уже опубликован полный текст решения суда в Гааге по иску Украины против России.

Инфографика: ТСН.uа