Тимошенко подтвердила: Россия даст кредит Украине

Россия дала согласие кредитовать Украину для покрытия дефицита госбюджета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Мюнхене сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Россия готова содействовать в подписании таких кредитных соглашений», – сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что направила письма с просьбой оказать Украине финансовую помощь для покрытия дефицита бюджета в США, Евросоюз, Китай, Японию, а также и Россию.

Вместе с этим премьер-министр опровергла заявление уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО о том, что в Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров с Россией о получении специального кредита.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не соответствует действительности и информация об условиях, на которых Россия готова предоставить кредит

Как сообщал УНИАН, Б.СОКОЛОВСКИЙ заявил в эфире телеканала “Интер”, что вчера в российскую столицу тайно поехала делегация от правительства для проведения переговоров о специальном кредите для предупреждения банкротства НАК “ Нафтогаз Украины ”.

По его словам, доведение до банкротства связано с ценами на газ, которые зафиксированы в договоренностях, подписанных 19 января. Он отметил, что в 2009 году "возникнет большая дыра" в "несколько десятков миллиардов гривен" из-за разрыва между ценой газа, за которой он приобретен, и ценой его продажи.