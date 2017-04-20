ВАСУ начал рассмотрение иска Шокина о восстановлении его в должности генпрокурора

Высший административный суд Украины начал рассмотрение иска бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении его в должности.

Как передает корреспондент УНИАН, дело слушает коллегия судей под председательством судьи Валентина Мороза.

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Дело рассматривается в отсутствие истца, бывшего генпрокурора Виктора Шокина, в слушании принимают участие его представители.

В частности, в судебном заседании, кроме представителей истца Владислава Максимова и Владислава Чигринского, участвуют представители ответчиков – представители Верховной Рады Анатолий Селиванов и Аркадий Лаптев, а также представитель президента Украины Дмитрий Гуцал.

Как сообщал УНИАН, суд принял к производству иск Шокина к Верховной Раде и президенту Петру Порошенко по поводу восстановления его на должности генерального прокурора.

По данным пресс-службы ВАСУ, Шокин требует отменить постановление парламента о разрешении на его увольнении с должности генпрокурора и соответствующий указ президента: «Признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады от 29 марта 2016 года о даче согласия на освобождение президентом Украины Шокина с должности генпрокурора. Также признать незаконным и отменить указ президента от 3 апреля 2016 года об увольнении Шокина, а также указ президента от 23 июня 2016 года №269/2016. А также восстановить Шокина в должности».