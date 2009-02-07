Порошенко: меморандум с МВФ можно и пересмотреть

Меморандум, регламентирующий предоставление Украине кредита Международным валютным фондом, может быть откорректирован в связи с изменениями экономической ситуации в Украине и мире.

Об этом в комментарии «Зеркалу недели» (№ 4 (732) от 7-13 февраля 2009 г.) заявил председатель совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

«Меморандум - это не священная корова, - подчеркнул он. - Возможность пересмотра договоренностей как раз и была одной из целей нынешнего визита миссии МВФ».

По мнению председателя совета НБУ, причиной пересмотра договоренностей между Украиной и МВФ может стать резкое ухудшение экономической обстановки в Украине.

«Очевидно, что с октября прошлого года, когда были выписаны условия меморандума, значительно ухудшилась ситуация не только в Украине, но и у ее соседей по Центральной и Восточной Европе, как, впрочем, и во всей мировой экономике. Возникли новые вызовы. И найти на них адекватные ответы в ранее обусловленных рамках практически невозможно. Думаю, что это понимают и представители МВФ», - заявил П.ПОРОШЕНКО.