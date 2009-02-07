Янукович озвучил план ПР по преодолению кризиса

Партия регионов предлагает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, политическим силам договориться о проведении в ближайшее время досрочных президентских и парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в эфире канала “Интер” лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он предложил провести по этому вопросу заседание круглого стола. “Мы предлагаем определиться, когда в ближайшее время провести парламентские и президентские выборы”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, нет “большого значения”, в какой очередности будут проводиться досрочные выборы. “Но это нужно делать как можно скорее, тогда мы скорее выйдем из кризиса, тогда скорее наступит политическая стабильность и у власти будут люди, которые будут нести ответственность перед народом”, - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что только смена власти позволит “скорее преодолеть кризис, существующий в стране”.