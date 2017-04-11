Суд начнет рассматривать дело о госизмене Януковича 4 мая

Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского райсуда Инна Свинаренко.

"Судебное заседание назначено на 10.00 4 мая. Автоматизированная система распределения дел уже определила коллегию судей, председательствующей в которой будет председатель суда Владислав Девятко", - сказала Свинаренко.

Она отметила, что заседание суда будет проходить в открытом режиме.

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Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган 10 апреля заявила, что дело по обвинению Януковича в государственной измене уже 11 апреля поступит в Оболонский райсуд Киева.

28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

20 января 2017 года Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу о госизмене Януковича.

14 марта Луценко заявил, что Печерский райсуд Киева не может рассматривать обвинительный акт о государственной измене в отношении Януковича, поскольку все его судьи участвовали в рассмотрении тех или иных вопросов в рамках досудебного следствия по этому делу.