Суд разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу Януковича о госизмене

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня после 12-часового заседания огласила следственный судья Кристина Тарасюк.

«Заслушав мнения сторон и изучив материалы дела, суд постановил удовлетворить ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о заочном расследовании уголовного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича о государственной измене», - подчеркнула судья.

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Также в решении отмечается, что постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде зачитал экс-президенту сообщение о подозрении. В тот же день Янукович в режиме видеоконференции давал показания по делу против пяти бывших «беркутовцев».

Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.