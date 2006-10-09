Третьяков знает как сделать, чтобы волки были сыты и овцы целы

“Наша Украина” может с пониманием отнестись к “временной приостановке нынешними министрами – представителями “Нашей Украины” - членства в партии”, “поскольку без профессионалов-министров страну может ожидать экономический и политический коллапс”, - считает народный депутат Александр ТРЕТЬЯКОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народный Союз Наша Украина", он сказал в интервью сайта RAZOM: “Назначение на министерские должности представителей партии является результатом договоренностей между Президентом Украины и премьер-министром, а не следствием вхождения “Нашей Украины” в так называемую “антикризисную коалицию”. “Они (министры) являются креатурами Президента, поэтому эти кадровые решения находятся исключительно в плоскости отношений главы государства и главы правительства. Поэтому возможное увольнение министров от “Нашей Украины” зависит только от четких позиций Президента и премьера”.

А.ТРЕТЬЯКОВ подтвердил намерение партии “быть в оппозиции к действиям нынешнего правительства и Виктора ЯНУКОВИЧА в частности”.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

5 октября блок «Наша Украина» рекомендовал своим министрам на ближайшем заседании правительства подать в отставку.

Министрами по квоте “Нашей Украины” являются Игорь ЛИХОВЫЙ (министр культуры); Юрий ПОЛЯЧЕНКО (министр здравоохранения); Юрий ПАВЛЕНКО (министр по делам семьи, молодежи и спорта); Роман ЗВАРИЧ (министр юстиции).

В то же время министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК и министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО назначены на свои должности по квоте Президента.

4 октября политсовет Народного руха Украины, который возглавляет Б.ТАРАСЮК, принял решение о переходе в оппозицию.