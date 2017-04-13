Россия не будет участвовать в "Евровидении"

Россия не будет принимать участия в 62-м международном песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве. Об этом вечером в четверг, 13 апреля, сообщили на своем сайте организаторы конкурса - Европейский вещательный союз (EBU), передает DW.

Согласно сообщению, официальный ретранслятор на территории РФ - "Первый канал" - отверг все компромиссные предложения, предложенные EBU. Речь шла о возможности для российской певицы Юлии Самойловой выступить на конкурсе виртуально, с помощью спутниковой связи, или послать на конкурс другого представителя или представительницу России, которая могли бы беспрепятственно въехать в Украину.

"К сожалению, оба предложения были отклонены Первым каналом, а сейчас они сообщили, что не намерены транслировать конкурс "Евровидение-2017". К сожалению, это означает, что Россия уже не будет иметь возможности принять участия в конкурсе", - указано в заявлении EBU.

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"Мы очень хотели, чтобы все 43 страны имели возможность принять участие и сделали все, чтобы добиться этого", - отметили в Европейском вещательном союзе.

Одновременно в заявлении указано, что подготовка к проведению конкурса в Киеве продолжается, а главным приоритетом остается зрелищное шоу.