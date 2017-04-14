Столтенберг вновь призвал РФ использовать свое влияние на боевиков на Донбассе

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг вновь призвал Россию использовать значительное влияние на контролируемых ею боевиков для соблюдения режима прекращения огня и отвода вооружения на Донбассе.

Об этом он сказал во время выступления в Университете Джорджа Вашингтона в рамках своего визита в США.

Столтенберг подчеркнул, что для Украины важно, что Альянс оказывает ей поддержку, помогая модернизировать украинские Вооруженные силы, бороться с коррупцией и способствуя проведению реформ в других сферах.

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"Но способ, чтобы урегулировать проблему и кризис в Украине, - в переговорах с помощью политических решений, и единственной основой являются Минские соглашения", - подчеркнул Столтенберг.

"И мы призываем Россию использовать все ее влияние на сепаратистов на востоке Украины, чтобы обеспечить то, чтобы они в полной мере выполняли Минские соглашения в смысле соблюдения режима прекращения огня, который не соблюдается сейчас, в смысле отвода всего тяжелого вооружения от линии разграничения", - добавил генеральный секретарь Альянса.

В то же время он заявил, что НАТО призывает предоставить наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ беспрепятственный доступ для проведения наблюдения за процессом соблюдения режима прекращения огня.