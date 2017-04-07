Генсек НАТО призвал наказать виновных в гибели гражданского населения в Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ракетный удар США по авиабазе в Сирии, возложил ответственность за развитие событий на сирийский режим и заявил, что виновные в гибели гражданского населения, в результате предполагаемого применения химического оружия, должны быть наказаны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении генсека Альянса, распространенном в пятницу в Брюсселе.

Столтенберг указал, что США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс после того, как на этой неделе в Хан-Шейхун было применено химическое оружие, в результате чего погибли десятки людей, в том числе дети.

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«За это развитие событий полную ответственность несет сирийский режим. НАТО последовательно осуждает применение Сирией химического оружия, что является явным нарушением международных норм и соглашений. Любое использование химического оружия является неприемлемым и не может остаться без ответа. Виновные должны быть привлечены к ответственности», - заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО расценивает применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности. «НАТО поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира и политического урегулирования в Сирии», - подчеркнул генсек.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки. Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.