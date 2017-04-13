Положительных итогов на переговорах в Минске нет, так как РФ блокирует все инициативы – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что положительных результатов в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе нет, потому что Российская Федерация блокирует все инициативы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Когда оно блокируется, какие можно увидеть плюсы? Я всегда ожидаю, что хотя бы минимальные шаги по безопасности и освобождению заложников будут выполнимы", - сказал министр, комментируя вчерашнюю встречу Трехсторонней контактной группы в Минске.

"А если оно постоянно блокируется... Для нас всех на самом деле это очень светлый праздник (Пасха), поэтому это и была инициатива президента с 1 апреля каким-то образом продвигаться к безопасности. Но какая безопасность, когда у нас в одну ночь 80 обстрелов, в другую - 60, не считая того, что ОБСЕ туда не пускают, нет реального допуска ОБСЕ ко всей территории Донбасса. Я не говорю о линии соприкосновения...", - добавил министр.

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"Поэтому плюсов по вчерашнему заседанию, к сожалению, отнюдь не увидите, но должны работать, чтобы использовать и эту площадку", - констатировал Климкин.

Он добавил, что украинцам на переговорах в Минске помогают представители ОБСЕ, но понятно, что возможности этой организации ограничены.

"Поэтому и говорю о том, что нужно усилить наблюдательную миссию ОБСЕ", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик вчера по итогам встречи в Минске заявил, что представители Украины, России и боевики выразили приверженность режиму прекращения огня на Донбассе перед Пасхальными праздниками.