Сыроид заставила оппоблоковца говорить в Раде на украинском

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид посоветовала народному депутату Александру Долженкову (фракция "Оппозиционный блок") выступать на русском языке "в другом парламенте".

Как передает корреспондент УНИАН, Долженков попытался на русском языке задать вопрос председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрию Вовку, поэтому в сессионном зале некоторые депутаты стали выкрикивать: "украинский", и не было слышно Долженкова.

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Сыроид, которая председательствовала на заседании, попросила выключить микрофон Долженкову, и обращаясь к нему, сказала: "Я вас прошу, чтобы вы выступали на государственном языке, и вы сможете задать свой вопрос".

В ответ депутат обвинил ее в превышении должностным положением, поскольку она нарушает закон о Регламенте и Конституции и "закрывает рот оппозиции". Он заявил, что депутаты имеют право выступать на русском языке, и только председательствующий на заседании должен разговаривать на украинском.

Сыроид подчеркнула в ответ: "Выступайте на государственном языке и не будет проблем".

"Это украинский парламент. И если вам не нравится, то вы можете выступать на русском в другом парламенте", - сказала вице-спикер.

После этого Долженков перешел на украинский язык и задал свой вопрос.