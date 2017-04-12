На Днепропетровщине Вилкул постановочно возложил цветы к памятнику, а потом забрал букет с собой (видео)

Народный депутат Александр Вилкул постановочно, после трех "дублей", возлагает цветы к памятнику Неизвестному солдату в Кривом Роге.

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Соответствующее ролик на своей странице в Facebook опубликовала местная жительница Екатерина Шульга.

На кадрах можно увидеть, как политик на камеру возлагает цветы к монументу. После этого Вилкул забирает букет с собой и идет к журналистам давать интервью.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Днепре нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и его охранники вынуждены были убежать из дома культуры через задний ход.